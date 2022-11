”Très loin de leur niveau de 2018”, “Kevin De Bruyne avait raison”: la presse dézingue les Diables rouges après la déroute contre le Maroc

Le journal français L’Équipe a préféré mettre en avant la victoire des Marocains en Une de sa couverture : “Les As de l’Atlas”, peut-on lire en titraille : “Surprenants et nets vainqueurs des Diables rouges, ils ont fait un pas important vers les huitièmes de finale”, décrivent ainsi nos confrères de l’Hexagone. “Les Diables sont aux portes de l’enfer. Lâchés par certains cadres, les Belges de Roberto Martinez, dont les changements ont aggravé les choses, ont laissé échapper une rencontre qu’ils maîtrisaient”, détaillent-ils.

Un avis partagé par So Foot pour qui “le Maroc a cassé la Belgique”: “Au cœur de cette débâcle, Kevin De Bruyne a paru une nouvelle fois impuissant. Sans inspiration, celui qui est peut-être le meilleur milieu du monde à l’heure actuelle n’est toujours pas rentré dans ce Mondial. Ce qui ne passe pas inaperçu quand une sélection comportant de nombreuses limites compte autant sur son chef d’orchestre”, critiquent-ils avant d’asséner le coup de grâce : “Le sentiment est qu’ils ont fait leur 'devoir'. Ils sont loin du niveau compétitif de cette génération qui a oscillé entre 1980-86 et qui a atteint son apogée au Mexique, alors que seul Maradona pouvait les arrêter. Plus de talent, moins de caractère.”

Le quotidien espagnol Marca pointe de son côté un “autre train raté par Eden Hazard” : “Il voit dans son équipe une oasis dans laquelle refaire surface cependant le 'Belgian Hazard' ressemble beaucoup à celui du Real Madrid.”

Aussi critiqués en Italie et en Angleterre

”Dès le premier jour, on avait compris que la Belgique était très loin de son niveau en Russie 2018”, écrivent les Transalpins de la Gazzetta dello Sport, qui en profitent pour égratigner les “Italiens” de la sélection belge, De Ketelaere et Lukaku : “Ils ont été inutiles pour l’assaut final. Pratiquement invisibles”

Enfin, les Anglais reviennent sur la déclaration polémique De Bruyne qui a avoué que la Belgique était trop vieille pour revendiquer quoi que ce soit lors ce mondial : “Il a raison”, affirme The Athletic : “Mal accueilli d’un point de vue diplomatique, le jugement de De Bruyne dans le Guardian semblait toutefois juste. À 35 ans, Vertonghen n’est plus le joueur qui était un pilier de Tottenham. Toby Alderweireld non plus. Axel Witsel est également en difficulté à 33 ans. Eden Hazard a deux ans de moins et joue pour le Real Madrid mais il n’est plus que l’ombre du joueur qui a illuminé la Premier League à Chelsea. Lorsqu’il a été remplacé à l’heure de jeu, son remplaçant était Dries Mertens, 35 ans.”

