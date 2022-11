Adios Roberto, adieu génération dorée

On s’est aimé comme on se quitte. D’accord, même si notre fibre patriotique vit toujours, même si nous devons brandir l’étendard d’une union nationale, le ressort est cassé. Le jouet aussi. Ce n’est pas une critique (visiblement, critiquer les Diables rouges, on ne peut pas…) mais un constat : cette équipe, qui nous a fait rêver, vibrer et même...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous