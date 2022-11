Coupe du monde 2022 : Eden Hazard et Kevin De Bruyne absents de l’entraînement des Diables rouges (VIDEO)

Une heure après la conférence de presse où Thibaut Courtois et Eden Hazard se sont expliqués, les hommes de Roberto Martinez s’entraînent à 48 heures du choc décisif face à la Croatie. Eden Hazard et Kevin De Bruyne ne s’échauffent pas avec le groupe et effectuent un travail avec un préparateur physique. De Bruyne a des baskets, et non des chaussures de foot.