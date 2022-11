Eden Hazard: "Non, je ne me suis pas battu avec Jan"

Alors que de nombreuses rumeurs faisaient état de disputes au sein du groupe des Diables rouges, le capitaine Eden Hazard, accompagné de Thibaut Courtois, ont remplacé Yannick Carrasco et Arthur Théate en conférence de presse.

Ils sont revenus sur les tensions au sein du groupe. Une réunion entre les joueurs a eu lieu ce lundi soir pour mettre les choses à plat.

En conférence de presse, un journaliste a demandé à Eden Hazard s'il y avait encore des tensions avec Jan Vertonghen.

"Il n’y a pas eu grand-chose après le match. Il y a beaucoup de bêtises entendues. (...) Le coach a juste parlé. Non, on ne s’est pas battu avec Jan. Je n’oserais d’ailleurs pas me battre avec lui, il est plus bien plus grand que moi", dit-il en plaisantant.