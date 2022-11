L'Union belge a changé deux fois le programme de la conférence ce presse. On sait désormais pourquoi.

Pourquoi Hazard et Courtois ont remplacé Carrasco et Theate à la conférence de presse des Diables rouges

Surprise ce mardi matin. La Fédération belge avait annulé au dernier moment la conférence de presse de Yannick Carrasco et Arthur Theate, pour annoncer que ce serait Eden Hazard et Jan Vertonghen qui allaient se présenter face aux journalistes. Mais c’est finalement… Thibaut Courtois qui a pris la place du défenseur d’Anderlecht pour accompagner le Brainois. L’ancien joueur de Tottenham était pris par d’autres impératifs.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Eden Hazard a justifié ce changement d’agenda. “Ce n’était pas à Yannick et Arthur de venir. Même si Yannick a déjà de l’expérience, Arthur est encore jeune et découvre le groupe. On s’est dit que c’était mieux que deux cadres de l’équipe viennent s’exprimer”, a précisé le joueur du Real Madrid.

Un signe qui ne trompe pas sur les tensions actuelles qui traversent notre équipe nationale. Elle jouera sa survie dans cette Coupe du monde jeudi face à la Croatie (16h).