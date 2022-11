Dans le WhatsApp d’Eden Hazard avant Croatie – Belgique : “Il faudra tout donner” (FICTION)

Plus que quelques heures avant le décisif affrontement entre la Croatie et la Belgique. Les Diables rouges, cette fois, ne peuvent plus se louper, sous peine de déjà reprendre l’avion pour Bruxelles et de dire adieu à cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Alors que des rumeurs de tensions dans le groupe des Diables rouges ont éclaté, on a poursuivi notre série fiction en se plongeant dans le WhatsApp d’Eden Hazard. Notre capitaine y discute avec Romelu Lukaku, Roberto Martinez, Kevin De Bruyne et Lukas Modric. Rien que cela…

Totalement fictif, et un brin corrosif.

