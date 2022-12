"Martinez nous a annoncé son départ en pleurant": toutes les réactions des Diables rouges après l'élimination

Jan Vertonghen : "On est très déçus aujourd’hui que ce soit le groupe ou le coach mais ce n’était pas assez. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on perd la qualification mais bien lors des deux premiers matchs. On a eu beaucoup d’occasions pour marquer et on ne l’a pas fait. On est fier d’être belge et on a tout donné. On ne doit pas forcément être des amis pour être une équipe et on s’est battus aujourd’hui pour le coach notamment. Bien sûr que je vais continuer. On a montré aujourd’hui qu’on a des joueurs qui sont là pour l’équipe et qui savent encore faire une grande prestation."

Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? "Je vais voir avec ma famille si j’arrête"

Jérémy Doku : "On est tous déçus de ce match et de sortir de cette Coupe du monde maintenant. On a eu les occasions pour gagner mais on n’a pas sur les mettre au fond. C’est le meilleur de nos trois matchs et si on avait joué comme aujourd’hui contre le Canada et le Maroc, on aurait gagné facilement. La déception est surtout de ne pas avoir montré le visage qu’on a montré aujourd’hui lors du début du tournoi. Il a manqué de la confiance en notre jeu de manière générale. On est clairement déçus de notre performance globale. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu montrer plus et j’aurais voulu jouer contre le Maroc mais c’est comme ça."

Thorgan Hazard : "Les têtes étaient basses dans le vestiaire. On a tout donné lors de ce dernier match mais pas forcément sur les deux premiers. Sur le premier match, on ne joue pas bien mais on gagne et sur le deuxième, l’envie nous a manqué. Aujourd’hui, on a fait un bon match mais il a manqué la concrétisation des occasions. On est déçus. On était les favoris de ce groupe et on n’a pas été assez performants. Ce brin de chance n’était pas avec nous ce soir avec beaucoup d’occasions et de cafouillages. Cela ne s’est pas joué à grand-chose. Avec Lukaku, on avait un bon point d’appui devant pour nous permettre d’aller dans le rectangle. Aujourd’hui, c’est la déception qui prime et il faudra prendre en compte la nouvelle génération pour les futures années."

Michy Batshuayi : "Je suis un attaquant et j'aurais voulu faire mon travail et marquer, aider l'équipe. C'est décevant de sortir comme ça. On n'a gagné qu'une fois, mais la Belgique devait mieux jouer. On était surpris par l'annonce de Roberto Martinez, il nous a dit ça en pleurant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré, c'est la dernière pour quelques joueurs, c'est la Coupe du monde, ce n'est pas un match amical. C'est tous les quatre ans et c'est normal qu'il y ait beaucoup de regrets."

Martinez : "C’était une bonne performance. Il n’y a pas de regrets à avoir aujourd’hui mais bien sur les deux premiers. Le premier, nous l’avons gagné mais il y a eu cette défaite logique lors du second match. Cela reste toujours difficile de gagner les matchs de poule et on ne l’a pas fait. Mais cela reste le même feeling que perdre en phase à élimination directe. La fin d’une génération dorée ? Non il y a encore des joueurs comme Tielemans et Doku qui vont apporter de grandes choses. La génération dorée va apporter beaucoup à la génération future. C’est clairement insuffisant d’être éliminé dans cette phase de groupe après tout ce que nous avons fait. On est éliminés du tournoi et donc il faut continuer avec ces jeunes qui poussent pour les prochains tournois."

Diables rouges : Roberto Martinez annonce son départ !