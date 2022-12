Diables rouges : Roberto Martinez annonce son départ !

Roberto Martinez a annoncé son départ de la Fédération belge après le match nul contre la Croatie (0-0). L'Espagnol était en fin de contrat, il ne s’agit donc pas d’une démission à proprement parler mais d’un refus d’entrer en négociations avec la Fédération pour un éventuel nouveau contrat.

”L’élimination n’y change rien, même si on avait été champion du monde je serais parti. Ma décision a été prise avant la Coupe du monde”, précise-t-il. Avant de rappeler qu’il était resté “loyal” aux Diables rouges en 2018, malgré “plusieurs propositions reçues” dans la foulée de la Coupe du monde en Russie. Peter Bossaert, le CEO de l'Union belge, était au courant de cette décision.

La Belgique doit donc se trouver un nouveau sélectionneur mais aussi un nouveau directeur technique. Roberto Martinez était en poste depuis six ans, il avait succédé à Marc Wilmots en juillet 2016.

”C'était une bonne performance”

”Il n’y a pas de regrets à avoir aujourd’hui mais bien sûr les deux premiers matches”, expliquait également Roberto Martinez en évoquant “une bonne performance”.

”Cela reste toujours difficile de gagner les matchs de poule et on ne l’a pas fait. Mais cela reste le même feeling que perdre en phase à élimination directe. Si c’est la fin d’une génération dorée ? Non il y a encore des joueurs comme Tielemans et Doku qui vont apporter de grandes choses. La génération dorée va apporter beaucoup à la génération future.”

Et de reconnaître que “c’est clairement insuffisant d’être éliminé dans cette phase de groupe après tout ce que nous avons fait.”

La Fédération salue le travail de Roberto Martinez

Preuve qu'elle était au courant de cette décision, l'Union belge a rapidement réagi au départ de son sélectionneur. "Avec son équipe, Roberto a laissé un immense héritage aux prochaines générations du football belge. Non seulement en introduisant une structure moderne d'analyse, d'éducation et de dépistage mais aussi en initiant la préparation à la prochaine étape dans la carrière des joueurs qui visent à devenir entraîneur."

Et de poursuivre: "Sa contribution à l'expansion du centre de football flambant neuf et ultramoderne de Tubize a également été énorme. Enfin, nous le remercions pour l'atmosphère familiale qu'il a apportée dans notre maison et pour être un grand ambassadeur du football belge. Il va beaucoup manquer à tout le staff de la RBFA. Nous souhaitons à Roberto Martínez bonne chance pour l'avenir."