"Flop mondial”, “Génération rouillée”, “Petit Belge porté disparu” : la presse étrangère flingue déjà les Diables rouges, éliminés du Mondial

”La Croatie continue, la Belgique à la maison”, résume factuellement le quotidien sportif français L’Équipe, qui pointe à juste titre “des Belges en panne offensivement”, et “encore décevants”. AS. com, en Espagne, surligne de son côté “l’incapacité de l’attaquant interista Romelu Lukaku à pousser au fond au moins une des nombreuses occasions très nettes que ses coéquipiers lui ont servies”. De son côté, Marca n’y va pas de main morte et résume : “La Croatie enterre la génération dorée”.

”Flop mondial”, titre de son côté la Gazetta, qui revient longuement sur les ratés, puis les larmes du numéro neuf des Diables, Romelu Lukaku, qui évolue dans la Botte en club.

Romelu Lukaku a fait les gros titres de la Gazzetta dello Sport après l'élimination des Diables rouges ©D.R.

Les gros ratés de Big Rom face à la Croatie

”Un échec retentissant”, souligne de son côté So Foot. Qui pointe également du doigt le meilleur buteur de l’histoire des Diables : “Romelu Lukaku, revenu de blessure, mais remplaçant au coup d’envoi, a eu les possibilités (trois pour être exact) de faire ce signe, de tendre cette main, pour que le pays remette tout à plat. Mais l’avant-centre n’a pas su pousser ce ballon au fond des filets pour défroisser ce vrai match de Coupe du monde, avec toute la tension et le drama qui vont avec. La Croatie, elle, a observé le naufrage de cette génération de loin, enfonçant par à-coups les têtes belges sans jamais donner le coup de grâce. Les hommes de Dalić s’en remettront, puisqu’ils ont réussi à s’extirper de ce groupe, derrière le Maroc. Pour ceux de Martinez, il faudra désormais affronter la nuit.”

Dans un énième papier, titré “Génération rouillée”, So Foot conclut sur cette question : “Finalement, cette génération était-elle si dorée ?”