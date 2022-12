Gilles Favard enfonce le clou après l'élimination des Diables rouges: "Les Belges rentrent chez eux pour manger des f..."

Les Diables rouges vont rentrer à la maison après le match nul sans éclat face à la Croatie (0-0). Et cela amuse visiblement Gilles Favard, qui n'est décidément pas le plus grand fan de notre équipe nationale...

Gilles Favard et les Diables, épisode 3. Après l'Euro 2020, et les piques envoyées à Meunier suite à la défaite face au Maroc, le journaliste et chroniqueur de L'Equipe 21 s'est encore une fois moqué de nos Diables rouges, qui ont quitté la Coupe du monde 2022 par la petite porte après le nul contre le Croatie.

"Flop mondial”, “Génération rouillée”, “Petit Belge porté disparu” : la presse étrangère flingue déjà les Diables rouges, éliminés du Mondial

Dans un tweet, il s'est ainsi félicité que les Belges allaient "rentrer chez eux pour manger des f...". Rien de très original finalement...