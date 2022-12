Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? "Je vais voir avec ma famille si j’arrête"

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Toby Alderweireld était le premier à évoquer une possible retraite internationale après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde 2022.

C’est un Toby Alderweireld ému qui s’est adressé à la presse, après le nul contre la Croatie (0-0-.

"Jan Vertonghen et moi avons été fortement critiqués ces derniers temps, dit-il. On a montré contre la Croatie ce qu’on vaut vraiment. Cela a coûté de l’énergie de nous battre contre les critiques. Je ne sais pas si je vais continuer. J’ai tout donné pour l’équipe nationale pendant 15 ans. Je vais en parler avec ma famille."

Vertonghen: "Bien sûr que je vais continuer"

Egalement interrogé sur une éventuelle retraite internationale, Jan Vertonghen s'est montré sûr de lui: "Bien sûr que je vais continuer", dit-il sans hésiter. En ne niant pas qu'il y a eu quelques tensions dans le groupe durant ce tournoi: "On ne doit pas forcément être des amis pour être une équipe et on s’est battus aujourd’hui pour le coach notamment."