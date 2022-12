Louis van Gaal futur sélectionneur des Diables rouges ? “Vous devez convaincre ma femme”

Un journaliste du Laatste Nieuws est allé à la conférence de presse des Pays-Bas, ce vendredi, pour demander à Louis van Gaal si succéder à Roberto Martinez pouvait l’intéresser. Après la réponse classique et prudente (”Je suis concentré sur les Pays-Bas, le match face aux Etats-Unis et les quatre victoires qui nous séparent du titre de champion du monde”), le célèbre entraîneur a reconnu que “La Belgique est un beau pays, avec des gens très sympathiques.” Allant même jusqu’à parler de Knokke et “sa magnifique plage” avant de préciser à notre confrère sur le ton de la plaisanterie qu’il fallait d’abord convaincre son épouse Truus.

”Si je suis surpris par l’élimination des Belges ? D’une part, on les a battus récemment mais d’un autre côté ils méritaient la victoire hier, ce qui les aurait qualifiés”, a aussi déclaré van Gaal au moment d’évoquer ce Croatie-Belgique fatal aux Diables rouges.