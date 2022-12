Stop ou encore ? Eden Hazard est parti en vacances pour réfléchir à son avenir chez les Diables

Un lendemain de veille, c’est toujours compliqué. Surtout après une élimination au premier tour de la Coupe du monde. C’est tête baissée que les Diables rouges ont quitté le Hilton Salwa Beach Resort, ce vendredi. Certains d’entre eux, comme Witsel, Dendoncker, Doku, Meunier, Openda et Theate ont pris un vol très matinal (à leurs frais) pour être rentrés en Belgique le plus tôt possible. Ils ont atterri sur...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous