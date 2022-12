Benjamin Deceuninck dresse le bilan de la génération dorée des Diables rouges : “Est-ce que gagner un Mondial aurait vraiment changé quelque chose ?”

Dans une interview accordée à Moustique, le journaliste et présentateur de la RTBF revient sur l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde 2022 et fait le bilan de la génération dorée. Selon lui, l’équipe belge aura procuré tellement d’émotions qu’elle a quelque part rempli son contrat, même sans avoir remporté le moindre trophée. “Est-ce qu’une Coupe du monde brandie aurait tout changé dans ma vie, dans la leur ? Je ne suis pas certain finalement.”