Louis van Gaal, successeur de Roberto Martinez ? “Si les Diables rouges lui demandent, il dira oui à 99,99 %”

Depuis jeudi soir et l’annonce de Roberto Martinez quittant ses fonctions au sein de la fédération belge de football (sélectionneur et directeur technique), les rumeurs vont bon train pour savoir qui pourrait lui succéder. Si on en croit les cadres de l’équipe, il faudrait un grand nom étranger ou un certain Vincent Kompany, bien connu dans le vestiaire des Diables. La presse flamande n’a qu’un nom à la bouche : Michel Preud’homme mais d’autres Belges comme Philippe Clement ou Hein Vanhaezebrouck ont également déjà été cités.