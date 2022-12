La fin d’une époque : Eden Hazard met un terme à sa carrière avec les Diables rouges

”Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour, merci pour ce soutien inégalable, merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez…”, a-t-il annoncé sur Instagram ce mercredi.

Le Brainois a disputé 126 rencontres avec les Diables rouges lors des 14 dernières années. Ses premières minutes avec la sélection belge remontent au 19 novembre 2008, à 17 ans, lors d’un triste partage en amical face au Luxembourg (1-1). 125 rencontres plus tard, c’est sur un autre partage, face à la Croatie, en Coupe du monde cette fois que le capitaine des Diables a dit au revoir à notre équipe nationale.

Mais entre les deux, Eden Hazard aura laissé des souvenirs impérissables à une génération entière. Certaines de ses rencontres resteront gravées encore longtemps dans les mémoires des Belges, notamment son huitième de finale face à la Hongrie en 2016, ponctué d’un but génial ou sa prestation cinq étoiles face au Brésil deux ans plus tard en Coupe du monde.

Désigné capitaine par Marc Wilmots peu avant l’Euro 2016, Eden Hazard aura toujours tout donné pour l’équipe nationale, même quand les blessures et les moments de doute sont arrivés il y a trois ans. Ces derniers mois, même s’il n’était plus au niveau du Mondial 2018, il a continué à se battre pour que notre équipe nationale puisse aller le plus loin possible.