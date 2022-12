Si cette annonce a fait couler beaucoup d’encre dans le Royaume et qu’elle a suscité la réaction de ses (ex)-coéquipiers chez les Diables, elle a également fait parler d’elle en Espagne, où réside le Brainois.

Gastronome, Braine-le-Comte dans le cœur et la gifle de Plestan : dix choses que vous ne saviez pas sur Eden Hazard

”Le joueur du Real Madrid a pris la décision de quitter la sélection après en avoir été l’une des stars durant plusieurs années”, explique ainsi le quotidien sportif AS. Si le média espagnol confirme que l’apothéose de sa carrière internationale a eu lieu en Russie, il revient également sur les années compliquées qui ont suivi son transfert dans la capitale ibérique. “La fin de l’histoire entre Hazard et sa sélection coïncide avec son actualité au Real. Il n’est pas au point physiquement, il a été ralenti par les blessures à plus d’une reprise et il a perdu l’étincelle qui l’a propulsé parmi les meilleurs joueurs du monde lorsqu’il évoluait à Chelsea. Loin de cet état de forme, son futur au Real paraît également compliqué”.

Et qu’en pense Marca ? Pour le journal sportif madrilène, deux facteurs sont entrés en considération. “L’échec de la Belgique durant la Coupe du monde et sa baisse de niveau ont provoqué cette décision”. Comme ses confrères d’AS, le média pointe sa baisse de régime depuis son arrivée en Liga. “Son niveau n’a fait que baisser depuis qu’il a abandonné la Premier League et on n’a pas vu le joueur que tout le monde attendait durant le Mondial. Ce joueur tant attendu n’est d’ailleurs jamais arrivé à Madrid. La Belgique entame un changement d'ère après avoir échoué au Qatar. Roberto Martinez est parti et il est désormais suivi par la grande légende des Belges”. Avant de conclure. “Son départ marque le changement de génération en Belgique, qui conclut ainsi sa génération dorée et qui a besoin de partir sur de nouvelles bases”.

Quel avenir désormais pour Eden Hazard ?