Dans un communiqué, l’URBSFA tient d’abord à rendre hommage à l’Espagnol. “Sous la direction de Roberto Martinez, l’URBSFA a fait un grand bond en avant. Celui-ci a mis en place une véritable culture de la haute performance et a jeté les bases d’un avenir à long terme. L’ensemble de l’URBSFA est extrêmement reconnaissant envers Roberto Martinez”.

Mise en place d’une Taskforce

Dans son communiqué, l’Union belge de football explique sa procédure quant au choix du futur mentor des Diables rouges. “L’URBSFA a demandé à la Pro League de mettre à disposition son expertise technique en matière de football et a le plaisir d’annoncer qu’outre Peter Bossaert (CEO de la Fédération Belge de Football), les administrateurs de l’URBSFA Sven Jacques (R. Antwerp FC) ainsi que Pierre Locht (R. Standard de Liège) feront également partie de la Taskforce. À la demande de l’URBSFA, cette Taskforce sera également complétée par Bart Verhaeghe (Club Brugge KV), à qui il a été fait appel pour partager à nouveau sa connaissance et son expérience. La Taskforce évaluera la situation sportive, déterminera le profil du nouvel Entraîneur fédéral et lancera la procédure de recrutement. Elle soumettra le candidat ultime de la liste des postulants au Conseil d’Administration de l’URBSFA. ​​La Taskforce va commencer dès à présent son travail”.

Cette procédure, l’URBSFA l’avait déjà utilisée en 2016, au moment de nommer Martinez. ​