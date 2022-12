”Merci pour tout”, “Légende” : les Diables rouges réagissent à la fin de carrière internationale d’Eden Hazard

Une annonce qui a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, où les réactions affluent. Sous le post Instagram d’Eden Hazard, plusieurs Diables ont rendu hommage à leur équipier. “Légendaire”, a réagi Michy Batshuayi, tandis qu’Axel Witsel a écrit “Merci pour tout ma biche”, et Kevin Mirallas “Merci pour tout petit frère”. Thibaut Courtois s’est contenté d’un émoji versant une larme et d’un cœur, tandis que Jérémy Doku remercie affectueusement son “Capi”. “Bonne continuation, Capitaine”, lit-on également sur le compte Twitter des Red Devils.

D’autres stars internationales du ballon rond ont commenté la publication Instagram du Diable, notamment Vinicius Junior. “Légende”, a écrit le Brésilien, là où Paul-José Mpoku a renchéri avec un “Légende de dingue”.