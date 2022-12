"Un homme incroyable", "Un type bien", "Ce n’est pas un top joueur, mais plus que ça": quand des personnalités évoquent Eden Hazard

Lire aussi: Gastronome, Braine-le-Comte dans le cœur et la gifle de Plestan : dix choses que vous ne saviez pas sur Eden Hazard

L’occasion cependant de sortir quelques phrases de différentes personnalités qui ont croisé la route du Brainois. Et si un entraîneur le connaît bien, c’est Rudi Garcia. Le Français a notamment permis au joyau de devenir le meilleur joueur du Championnat de France à deux reprises. “Je suis très fier d’avoir participé à son évolution et d’avoir été très exigeant”, disait-il de lui lors d’un live Instagram avec Ludovic Obraniak en 2020. “Il a compris que pour exploiter tout son talent, il fallait qu’il bosse et il s’est mis à bosser”, se rappelle-t-il. ” C’est vrai que le travail sans le ballon, il n’a jamais aimé. Mais dès qu’il y avait de la compétition, même sans le ballon, il était là. Il fallait jouer avec ces paramètres-là.”

”Le Kid est un type bien”

Lorsqu’Eden débarque en Angleterre après son aventure chez les Dogues, un autre monde s’offre à lui. D’autant plus qu’un certain José Mourinho devra plusieurs fois taper sur le clou pour obtenir le meilleur de son joueur. Après un triplé contre Newcastle en 2014, le Portugais évoque son amour pour le Diable. “C’est le meilleur jeune joueur au monde. Je ne veux pas le comparer aux “monstres”, car ils ont dix ans de carrière, ils ont gagné des trophées, marqué des buts et ce ne serait pas juste envers eux et envers le gamin de faire cette comparaison, mais je ne vois pas un seul jeune joueur meilleur que lui.” Eden a alors 22 ans. Surtout, le Special One loue le caractère du Belge. “La réalité, c’est que depuis la présaison, il a compris le niveau de professionnalisme que je demande à mes joueurs. C’est un bon gamin. C’est un homme marié, il a des fils, c’est un homme de famille, il a une vie fantastique. Peu de joueurs de son âge ont la vie de famille qu’il a. Beaucoup de jeunes talentueux sont un peu… vous voyez. Le “Kid” est un type bien.”

À Chelsea, les entraîneurs vont se succéder. Mais Maurizio Sarri sera le dernier chez les Blues. Pendant son mandat, il avait souligné qu’il était plus “un joueur individuel incroyable qu’un leader”. Surtout, lors de son départ, il a plus parlé de l’homme que du joueur. “Comme vous le savez il s’agit d’un joueur exceptionnel”, avait-il commencé en 2019. “Vous devez prendre deux ou trois mois pour bien le comprendre en tant qu’homme. Quand vous êtes capable de le cerner, c’est un homme merveilleux.”

Un grand respect unit Hazard et Mourinho. ©Reporters / IMAGO

”Top 3 des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué”

Ses coéquipiers aussi en garderont un bon souvenir. À l’image d’Olivier Giroud qui a dû comparer le Diable à la pépite Kylian Mbappé en 2018. “Pour le côtoyer au quotidien, Eden est impressionnant dans sa conduite de balle, dans sa capacité à perforer les lignes. Pour moi, c’est l’un des 3 meilleurs joueurs avec qui j’ai joué dans toute ma carrière. Kylian en fait peut-être aussi partie. Ce sont deux talents indéniables.”

Même son de cloche de la part de Willian qui évoquait son coéquipier juste avant la légendaire rencontre entre le Brésil et la Belgique en 2018. “C’est un joueur très humble et j’aime passer du temps avec lui au quotidien, en club. Clairement, il est l’un des meilleurs joueurs au monde.”

En 2020, Romelu Lukaku n’avait pas hésité une seule seconde au moment d’évoquer son coéquipier. La RTBF lui avait posé la question de savoir le meilleur joueur avec qui il avait joué. Sans aucune hésitation possible : “Eden Hazard”. Preuve aussi de la belle relation qu’entretenaient le numéro 10 et le numéro 9.

Au-delà de ses coéquipiers ou entraîneurs, Eden Hazard est fortement respecté et admiré par d’autres personnalités du ballon rond. À commencer par un certain Pep Guardiola. En 2020, il était monté au créneau pour défendre le joueur qui ne parvenait pas à se sortir de sa spirale négative au Real. “Ce n’est pas un top joueur, mais plus que ça. Ce qu’on a vu de lui en Angleterre… C’est la classe mondiale. Tout le monde sait que vous avez besoin d’une période d’adaptation”, avait expliqué celui que l’on considère comme le meilleur entraîneur au monde.

Maintenant que sa carrière internationale est terminée, il reste un dernier devoir à Eden Hazard : revenir à son niveau. Avec ce retrait, Hazard trouvera davantage de plages horaires pour se ménager et retrouver le sourire. Au Real Madrid ou ailleurs. S’il y parvient, on espère que les commentaires positifs referont surface. Son talent et son incroyable personnalité le méritent.