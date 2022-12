Roberto Martinez réagit à la retraite d’Eden Hazard avec les Diables Rouges : “Il est une véritable légende du football belge”

De nombreuses personnalités du football, ainsi que des coéquipiers d’Hazard ont réagi à son départ à la retraite. C’est également le cas de Roberto Martinez qu’il a eu sous ses ordres durant plus de six ans.

”Chouchou du public”, “Le plus doué”, “Trop tôt”, “Une fin mineure” : la presse belge réagit à la retraite internationale d’Eden Hazard

”Il y a beaucoup de façons de laisser un héritage en football. Eden a enfilé un maillot des Diables rouges et après 126 rencontres, il le laisse à une bien meilleure place”, a commencé Martinez dans des propos relayés par le Nieuwsblad, “Il était le capitaine de la soirée de Kazan (NdlR, lors de ce fameux Belgique-Brésil au Mondial 2018), et a marqué lors du match pour la médaille de bronze. Tout cela avec un talent unique et en le partageant comme peu de joueurs individualistes le font. Toujours avec le sourire. Il est une véritable légende du football belge.”