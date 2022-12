Romelu Lukaku de retour à l’entraînement de l’Inter pour relancer sa saison

Après sa Coupe du Monde malheureuse, pendant laquelle il a raté le premier match à cause d’une blessure et prit part qu’à un bout de match contre le Maroc et une mi-temps contre la Croatie, Romelu Lukaku est parti en vacances aux Seychelles. Il a pu y faire le vide mais aussi s’entraîner, lui qui avait pris dans ses valises le préparateur physique des Diables.