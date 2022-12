"Choix tactique pour Hazard" et "Lukaku pas prêt physiquement": un membre du staff balance sur l'étonnante composition des Diables contre la Croatie

La suite, tout le monde la connaît. L'attaquant de l'Inter Milan remplace l'ancienne idole de Naples, transparent. Malheureusement pour la Belgique, Big Rom' devient l'antihéros de cette rencontre et manque plusieurs opportunités. De son côté, le Brainois monte au jeu en fin de partie, mais n'a rien apporté de très concret.

Le pari est donc manqué et la Belgique est éliminée en phase de poule à 18h tapante. Rapidement, Roberto Martinez pose sa démission. L'entraîneur n'expliquera finalement jamais ses choix ce soir-là. L'émotion étant trop forte.

Pour Sporza, Lieven Maesschalck est, lui, revenu sur cette composition d'équipe étonnante. Tout d'abord sur le cas Hazard. Blessé quelques heures avant la rencontre, on aurait pu penser que le numéro 10 n'était pas capable d'assumer son rang. En réalité, la raison diffère complètement. "C'était un choix tactique, pas un choix médical", a commencé le physiothérapeute. "Eden pouvait jouer à 100% sans problème."

Du coup, il s'agit d'un choix illisible de la part du sélectionneur. Depuis le début de l'aventure, il défend son capitaine bec et ongles... Pour ensuite le désavouer pour la rencontre la plus importante des Diables au mondial.

Pour Romelu Lukaku, la donne est différente. Comme l'a expliqué le médecin présent au Qatar. "Nous avions la tâche de mettre tout le monde en forme pour le match contre la Croatie", poursuit-il. "Roberto Martinez est quelqu'un qui écoute le personnel médical. Il écoute tous les points de vue. Après cette discussion, nous avons convenu que Romelu ne pouvait pas disputer 90 minutes. Le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu depuis des mois a également joué un rôle."

Physiquement pas prêt, il a donc fallu faire un choix. "En fonction du match, Romelu Lukaku pouvait devenir une option viable. Physiquement, il ne pouvait pas tenir un match entier mais il pouvait faire 45 ou 60 minutes. Du coup, l'entraîneur a dû faire un choix."

Finalement, Martinez a choisi d'utiliser son buteur pour la seconde partie. Une décision logique parce que, malgré ses occasions ratées, Lukaku s'est procuré plus d'occasions que l'ensemble de son équipe durant le tournoi. Surtout, il a semé la pagaille dans la défense adverse et a permis au bloc de jouer plus haut. La donne aurait été bien différente s'il avait pu pousser une occasion au fond...