Le Real Madrid veut se débarrasser de Hazard en janvier... mais a peu d'espoir d'y arriver

C'est le cas du Real Madrid qui reprendra le championnat le 30 décembre prochain face à Valladollid. Si le club a repris les entraînements le 1er décembre dernier, il récupère au compte-goutte ses internationaux présents au Mondial. Parmi eux, un certain Eden Hazard. Mais selon la presse espagnole, le club madrilène ne compte plus du tout sur le Brainois. Sport estimait ainsi que "personne au Real Madrid ne croit plus en lui".

Un départ possible vers la MLS... mais peu probable

Jeudi soir, Marca en a remis une couche en parlant du "Cas Hazard". Pour le journal sportif madrilène, l'ex-capitaine des Diables rouges n'a plus aucun avenir dans son club qui souhaiterait s'en débarrasser le plus rapidement possible. "Rien n'a changé pour Hazard : la porte de sortie est grande ouverte au Real Madrid", écrivent ainsi nos confrères qui estiment que sa dernière chance est passée avec la Coupe du monde ratée des Diables rouges.

"Maintenant, il va retourner au travail quotidien à Valdebebas (NdlR, le centre d'entraînement du Real Madrid) mais le prire, c'est que personne ne croit au retour de la meilleure version du joueur qui a atterri chez les Merengues en tant que star mondiale", poursuit Marca qui revient sur les derniers mois du Belge à Madrid et ses maigres apparitions cette saison : "Les chiffres ne mentent pas et Carlo Ancelotti compte à peine sur le Belge depuis le début de la saison. Malgré cela Hazard n'a pas montré de signes de détresse, au contraire même, il a envie de continuer au Real Madrid."

Marca évoque néanmoins les États-Unis et la MLS comme point de chute possible pour Hazard où "certaines équipes seraient prêtes à l'avoir dans leurs rangs, comme publicité dans une compétition qui a clairement le vent en poupe." Si l'option existe selon le journal madrilène, ce dernier rappelle néanmoins que le Brainois "sentait bien à Madrid."

Tellement bien, que Marca doute même de son départ... l'été prochain, malgré ses déclarations avant le Mondial : "Il avait avoué que si le Real Madrid le souhaitait, il ferait ses valises l'été prochain. Il lui restera un an de contrat, mais peu de personnes voient le Belge partir à ce moment-là, puisqu'il n'a jamais donné l'impression de vouloir faire ses adieux au Real Madrid."