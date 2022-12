Vanhaezebrouck dézingue la Task Force: "Les personnes les plus intelligentes en Belgique vont décider du successeur de Martinez..."

Un temps évoqué par la presse, son nom ne semble pas avoir les faveurs des pronostics. D'autant plus que son profil ne correspond pas vraiment à l'annonce publiée par l'Union belge et, par ailleurs, moquée par nos voisins français.

"Quel profil devrait avoir le nouveau sélectionneur national ? Il y a un groupe de travail pour cela", commence-t-il cyniquement. "Posez-leur cette question à eux plutôt qu'à moi. Visiblement, ils ont réuni toutes les personnes intelligentes en matière de football et ils décideront du futur des Diables."

De son côté, il ne se fait aucune illusion. "Bart Verhaeghe ne m'a jamais appelé", poursuit-il. "Donc il ne le fera pas non plus maintenant. De plus, j'ai assez de boulot à Gand."

Le président de Bruges fait partie de la Task force au même titre que Peter Bossaert (patron de la Fédération), Sven Jacques (directeur sportif de l'Antwerp) et Pierre Locht (le directeur général du Standard).

Pour Hein Vanhaezebrouck, cette Task Force est trop lente dans sa recherche. "Selon eux, on a le temps parce que les Diables ne jouent pas avant mars. Pour moi, c'est un très mauvais signal. Je ne pense pas que l'Espagne ait demandé au président du Real Madrid pour trouver le remplaçant de Luis Enrique. Chez eux, ils ont pris une décision immédiate en prenant un entraîneur prometteur. De façon très claire: l'URBSFA n'était pas préparée au départ de Martinez."

S'il n'était certainement pas sur les tablettes de Bart Verhaeghe, cette déclaration ne devrait certainement pas l'aider à remonter sa cote de popularité.