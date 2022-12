"Meilleur quand il est grognon" et "Classe mondiale": pourquoi KDB est-il meilleur avec City qu'avec les Diables rouges?

DE BRUYNE ASSISTING HAALAND GOALpic.twitter.com/wXiZuwH1Kn — 17 (@DxBruyneSZN) December 22, 2022

En 90 minutes contre Liverpool ce jeudi, il a offert cinq passes clés à ses partenaires et a créé deux occasions en plus de ses deux assists. Sur ses trois matchs au Qatar, il a créé moins d'occasions et a donné 8 passes clés pour aucune décisive. Un autre homme. Si on pouvait l'imaginer marqué après son expérience dans le pays du Golfe, KDB a semblé requinqué. Et ce sont les Skyblues qui en profitent.

Belgique VS City: la différence abyssale

Bien loin du Qatar, King Kev est revenu plein fer en Angleterre. En faisant ce qu'il fait de mieux: offrir des caviars à ses partenaires. Contre les Reds, KDB a été décisif à deux reprises et porte son total à 15 caviars en 20 rencontres. En plus, ses coéquipiers ont raté quelques cadeaux incroyables qui auraient pu encore gonfler ses statistiques. L'un de ses centres magiques a d'ailleurs émerveillé Jamie Carragher. "Cette passe adressée à Nathan Aké... Je n'ai pas de mots", a-t-il commencé sur Sky. "De Bruyne était juste en dessous de moi. La marge pour que ce centre arrive à destination était si petite. Parce qu'il doit passer le premier rideau et le ballon doit dépasser également le défenseur qui suit. Surtout qu'il est à 30 mètres ! Quel centre, il s'agit d'un geste de classe mondiale." Pour le consultant, difficile de faire mieux en Angleterre. "Il est le meilleur en Premier League depuis cinq ans. Je ne pense pas avoir vu un tel pied droit depuis Steven Gerrard ou David Beckham. Il pourrait jouer avec n'importe qui."

De Bruyne insane pass vs Liverpool 🤩🤯 pic.twitter.com/9B3Riszczx — Football Clips (@TheFPLFanatical) December 22, 2022

N'importe qui, peut-être pas. La Coupe du monde l'a prouvé. Même si, pour Carragher, le cerveau des Citizens a des circonstances atténuantes. "Cela n'a pas marché avec les Diables. Certes, il était très loin de ses standards. Tout simplement parce que ce qu'il réalise est exceptionnel chaque semaine", a-t-il poursuivi. "Mais tout le monde est faillible. Peu importe votre talent, 99% des joueurs sont plus performants en club qu'avec leur sélection."

De Bruyne puts it on a plate for Nathan Ake 🎯 pic.twitter.com/4yYZOAAEXQ — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2022

Comment expliquer une telle différence de niveau? "L'environnement est tellement différent", assure l'ancienne légende de Liverpool. "Avec le travail quotidien, vous savez exactement ce que votre entraîneur vous veut. En plus, il a construit un lien spécial avec Haaland." Selon Jamie Carragher, KDB est un assez grand joueur pour établir son autocritique. "Lors de la Coupe du monde, il n'était pas à la hauteur. Peut-être qu'en sélection, il ne sera plus jamais le De Bruyne que nous voyons semaine après semaine en Premier League. A mon avis, il ne se cherche pas d'excuse. Je suis certain qu'il s'est déjà regardé dans le miroir pour se dire: je n'ai pas été bon. C'est pour cela qu'il s'agit de l'un des meilleurs joueurs au monde."

Pep Guardiola se frotte les mains

S'il y a bien un homme qui profite de cette situation paradoxale, c'est Pep Guardiola. Après l'élimination précoce des Diables le 2 décembre dernier, il savait qu'il allait récupérer son meilleur élément rapidement. Après avoir pris quelques jours de congé, KDB est revenu frais comme un gardon. Que ce soit physiquement et mentalement. Une aubaine pour le Catalan. "Lors de sa première séance d'entraînement après son retour, je n'étais pas présent", a-t-il commencé après la masterclass du Belge contre les Reds. "Mais on m'a dit qu'il avait été absolument brillant. Ce qui s'est confirmé pendant le match amical contre Girona. Face à Liverpool, il était tout simplement exceptionnel."

L'entraîneur des Skyblues connaît très bien son joyau. Depuis son arrivée, il l'a placé au centre de son projet. Si souvent contrarié en sélection, comme lors de son altercation avec Alderweireld contre le Canada, KDB ne parvient pas à cacher ses émotions. Ce qui n'est absolument pas un problème pour Guardiola. "Selon moi, il doit trouver le juste milieu à l'intérieur de lui-même", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il doit être un peu grincheux ou contrarié pour sortir le meilleur."

Lorsqu'il trouve ce feu intérieur, l'Espagnol estime que le Belge est inarrêtable. "Lorsqu'il atteint son meilleur niveau, c'est bien plus qu'un joueur de football. Il sait tout faire: courir, faire des assists ou marquer. C'est très difficile de trouver cette régularité tous les trois jours." Une chose est certaine, Manchester City va profiter de ce Kevin De Bruyne. "Aujourd'hui, il y a quelque chose en lui qui dit: 'Je veux me battre'. En huit ans, il a tout fait pour ce club. Nous parlons ici de Kevin De Bruyne. Une légende absolue qui restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de City."

En espérant qu'il puisse trouver cette même rage intérieure et la transformer en positif avec les Diables rouges.