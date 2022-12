Dans son style si caractéristique, c’est cette fois KDB qui est revenu sur ce mois de décembre où il n’a pas brillé. De son côté, il n’a pas chômé depuis son retour à Manchester City. Buteur et passeur en amical contre Girona, il a offert deux assists contre Liverpool en Carabao Cup. Preuve que cette compétition au Qatar où il n’a pas été performant est désormais derrière lui.

Même s’il a forcément un avis tranché à propos de ce qu’il s’est passé avec la Belgique. “La Coupe du monde n’était tout simplement pas assez bonne”, a-t-il commencé pour Play Sports. “Nous devons l’accepter et espérer faire mieux la prochaine fois. Pour être honnête, nous n’avons bien joué qu’en seconde période contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons.”

Pendant la compétition, le Belge de 31 ans avait fait beaucoup parler de lui. Mais pas spécialement de la bonne manière. En effet, il avait annoncé avec fracas que les Diables n’avaient “aucune chance” au Qatar. Notamment à cause d’une équipe vieillissante. Des propos qui avaient tendu la situation et qui avaient très peu goûté à Vertonghen et Alderweireld qui s’étaient sentis visés par le meneur de jeu citizen.

Dans cette interview, KDB en a ajouté une petite couche. “Si vous regardez, vous remarquerez que nous n’avons pas joué un bon football depuis un moment déjà et que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches non plus”, poursuit-il. “Nous cherchions à faire mieux, mais je crois que ce n’était tout simplement pas possible lors de ce tournoi.”

Un moment, certains ont eu peur que le génie gantois tire sa révérence avec les Diables. Bonne nouvelle : il semble qu’il devrait encore ajouter quelques matchs à ses 97 sélections. “Dans tous les cas, c’est un nouveau départ maintenant. L’entraîneur a dit au revoir. Mais reste à savoir quel coach viendra et ce que tout cela va changer. Nous ne pouvons pas juger cela en tant que joueurs. Il faudra donc attendre mars pour être fixés.”

Toujours à la recherche d’un coach pour remplacer Roberto Martinez, la Fédération n’a pas encore fait son choix. Difficile d’ailleurs de savoir vers qui elle va se diriger. Selon nos informations, les tauliers du vestiaire préféreraient un coach étranger plutôt qu’un Belge. Ce qui éliminerait de facto la venue de Michel Preud’homme. Une autre solution pourrait être trouvée en interne avec le duo Henry-Vermaelen.

Le prochain match des Diables se déroulera en mars. La Belgique se déplacera avec son nouveau coach en Suède. Tout sauf un cadeau.