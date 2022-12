Eden Hazard titulaire avec le Real Madrid ? Le Belge aurait convaincu Carlo Ancelotti

Jouer, c'était déjà une bonne nouvelle. Jouer bien, c'était rassurant. "Donnez moi de plus en plus de temps de jeu et je peux encore faire de belles choses", n'a jamais arrêté de répéter Eden Hazard. Plutôt sur la touche que sur la pelouse au Real, le Brainois a pu compter sur l'équipe nationale et l'éternelle confiance de Roberto Martinez pour se montrer.