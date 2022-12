Mais pour l’heure, on est loin du compte selon la Gazzetta dello Sport. Arrivé avec une réputation en or, du haut de ses 20 ans, et considéré comme un box-to-box avec une excellente technique, Vranckx n’a pas encore eu l’occasion de le démontrer en Italie.

Le journal italien a dressé le pauvre bilan du Belge de 20 ans. Depuis son arrivée en Serie A, Vranckx n’a disputé que quatre rencontres pour un total de 45 minutes de jeu, soit le total le plus faible de tout l’effectif milanais. “Peu ? Trop peu même”, pointe le journal italien. D’autant que le joueur n’était pas inscrit sur la liste pour pouvoir jouer en Ligue des Champions.

Six mois pour convaincre

Ce bilan famélique ne plaide évidemment pas en sa faveur et est largement insuffisant pour convaincre Maldini et Massara, les dirigeants milanais de lever l’option d’achat de 12 millions d’euros. Mais La Gazzetta dello Sport estime que le Diablotin a encore le temps de prouver qu’il mérite de rester à Milan. Lors du dernier match de l’année, le 13 novembre face à la Fiorentina, il a été déterminant en envoyant un centre calibré qui a contraint Milenkovic à la faute, offrant ainsi la victoire aux Rossoneri. “Ce dernier match face à la Fiorentina a redonné espoir aux supporters milanais”, pointe le quotidien sportif italien.

Une bonne note qui donne de l’espoir aux Milanais avant la seconde partie de saison. Comme c’est également le cas notamment avec Charles De Ketelaere qui a connu quelques difficultés, l’entraîneur milanais Stefano Pioli et les dirigeants prônent désormais la patience avec les jeunes, d’autant plus s’ils viennent à peine d’arriver.

”Il doit continuer à faire ce qu’il fait. C’est-à-dire entrer avec les yeux du tigre et essayer de convaincre malgré le peu de minutes qu’il reçoit”, commente encore La Gazzetta dello Sport. À Aster Vranckx désormais de saisir la (petite) occasion qui se présentera à lui. Peut-être dès la reprise le 4 janvier prochain face à la Salernitana.