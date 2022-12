La presse espagnole s’était emballée sur l’état de forme d’Eden Hazard, ces derniers jours. Et Carlo Ancelotti avait confirmé qu’il était très content de ce que montrait son numéro 7 aux entraînements : “Il est en meilleure forme que quand il est parti à la Coupe du monde”.

Carlo Ancelotti heureux de retrouver un bon Eden Hazar

L’Italien avait même laissé planer le doute sur une éventuelle titularisation ce vendredi, assurant qu’Eden Hazard aurait un “rôle à jouer dans un futur proche”.

Mais on commence à connaître ce refrain par coeur et Eden Hazard lui-même ne doit être guère surpris de se retrouver sur le banc, ce vendredi soir, malgré les louanges de son coach, qui lui a préféré Asensio, Valverde et Vinicius Junior en soutien de Benzema.

Reste à savoir si Eden aura l’occasion de monter au jeu…