”Hazard jouera le prochain”, “Courtois déterminant” : la vie opposée des deux Diables du Real Madrid avec Ancelotti

Car ce match, la Casa Blanca aurait pu le perdre. Mais comme toujours ou presque, la Pieuvre est parvenue à garder le zéro grâce à deux parades exceptionnelles alors que le score était de 0-0. Son chef-d’œuvre commence par une main opposée sur une frappe à la 35e minute. Il se termine par un arrêt réflexe à la 68e sur un corner.

De quoi rendre son entraîneur satisfait. “Ça a été un match difficile contre un adversaire qui est petit à petit entré dans son match”, a commencé Carlo Ancelotti en conférence de presse. “L’équipe n’a pas été compacte, mais nous sortons de cette situation difficile avec trois points. Cela a été un grand match de Courtois et de Benzema. Ils ont été déterminants. Nous terminons très bien une année inoubliable.”

Effectivement, cette année sera inoubliable pour les Madrilènes comme pour Thibaut Courtois. Dans la presse, on reconnaît volontiers l’apport du Belge dans les succès récents du Real. “Seul Courtois a réellement bien joué avec un arrêt exceptionnel dans chaque mi-temps. […] Peu de gardiens de but dans le monde font de tels arrêts. Grâce à lui, Madrid a atteint la victoire et reste en position pour gagner le titre”, explique AS.

De son côté, Marca assure que “le récital du meilleur gardien du monde ne s’oubliera pas de sitôt. Grâce à des arrêts galactiques, il a été décisif pour le Real Madrid.” Selon le journal, le Diable rouge est même considéré comme l’homme du match. À la fin de la rencontre, le sauveur du Real Madrid s’est montré lucide, comme sur sa ligne. “C’est une victoire importante et c’est également bien de garder sa cage inviolée. Dans d’autres matchs, je veux également ne pas encaisser de but, mais je préfère gagner 3-1 que finir à 0-0."

"Hazard jouera le prochain match”

À l’opposé du portier, Hazard ne sait toujours pas sur quel pied danser. Pendant la semaine, Carlo Ancelotti s’était visiblement montré très enthousiaste avec le Brainois. “Il s’est bien entraîné et il est meilleur qu’avant la Coupe du monde”, a lancé le technicien italien ce jeudi, à la veille du match de reprise contre le Real Valladolid. “Ces derniers temps, il a bien fait et avec tous les matchs que nous avons, nous devons utiliser toute l’équipe. Il est l’un des joueurs qui jouera davantage dans cette seconde partie de compétition.”

Résultat des courses ? 90 minutes passées sur le banc de touche. Le tout alors que le score était de 0-0 jusqu'à la 82e et que les Merengues avaient du mal à se procurer des occasions. Comme de coutume, Ancelotti a préféré d’autres options : Rodrygo a remplacé Asensio à l’heure de jeu tandis que Camavinga a remplacé Ceballos. Problème pour Hazard : l’entraîneur italien a une nouvelle fois eu le nez creux. Car c’est Camavinga qui a servi idéalement KB9 sur le second but.

Après la rencontre, Ancelotti s’est montré lapidaire au moment d’évoquer son joueur. “Il jouera le prochain match”, s’est-il sobrement contenté de dire. Heureusement pour le Diable, cette rencontre arrivera vite. Le 3 janvier prochain, le Real Madrid se déplacera à Cacereno en Copa del Rey. Pas le match le plus sexy. Mais certainement une rencontre très importante pour Eden Hazard. S’il espère obtenir du temps de jeu dans des rencontres qui comptent plus, il va devoir être performant pour se relancer dans une année 2023 où il est à la croisée des chemins.