Ce mercredi, dans le programme de la VRT “Vrede op Aarde”, le défenseur de l’Antwerp a donné son avis sur le futur de la sélection belge et notamment le prochain sélectionneur. Et comme Romelu Lukaku, l’ancien de Tottenham pense que Thierry Henry est le meilleur choix pour remplacer Roberto Martinez.

”Il a gagné dans sa carrière tout ce qui est possible de gagner”, a commencé Alderweireld, “en plus, il connait l’équipe et c’est très important.” Thierry Henry connait parfaitement le noyau des Diables puisqu’il a été assistant de Martinez durant plus de quatre ans, étalés sur deux périodes (août 2016-octobre 2018 et depuis mai 2021).

Pour Alderweireld, tout ne doit pas changer dans le noyau des Diables rouges : “Je comprends l’argument qu’il faut un rajeunissement, mais il faut également voir d’où on vient. À cet égard, Henry serait la solution ultime.”

Mais si la VRT a demandé son avis au défenseur, ce dernier n’a pas été consulté par la fédération dans le choix du nouveau sélectionneur. “Je pense qu’ils ont perdu mon numéro de téléphone”, a ironisé Alderweireld à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, le joueur de l’Antwerp est le deuxième joueur qui appuie Thierry Henry, visiblement très apprécié dans le vestiaire des Diables rouges. Cela pourrait être déterminant dans le choix du futur sélectionneur.