Thierry Henry serait intéressé par le poste de sélectionneur chez les Diables rouges !

L'horloge tourne pour les Diables rouges. Et les dirigeants n'ont toujours pas trouvé l'oiseau rare pour reprendre le poste de sélectionneur national. Ces derniers jours, un nom s'élève plus haut que les autres. Il s'agit de celui de Thierry Henry. Et pour cause, Romelu Lukaku et Toby Alderweireld, deux cadres de la génération dorée, sont montés au créneau pour soutenir la candidature de l'ancienne légende des Gunners.