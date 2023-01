"L’acquisition la plus décevante du Mercato d’été" : un journal italien descend Charles de Ketelaere

Et ce n'est pas la Gazzetta dello Sport qui dira le contraire. "Charles De Ketelaere est inévitablement l’acquisition la plus décevante du Mercato d’été", écrit le journal italien. "Il a bien commencé, mais petit à petit, il s’est effondré mentalement. Lors du premier match de la nouvelle année contre Salernitana, il semblait sur la bonne voie avec deux occasions de but lors de son entrée au jeu, mais contre l’AS Roma les problèmes ont refait surface."

La Gazzetta met la lumière sur le point faible du jeune Diable. "Son langage corporel en particulier est inquiétant : CDK est mentalement fragile, tout sauf un stimulant et dans beaucoup de matchs il ne parvient pas à réclamer le ballon. Pioli lui a donné beaucoup de confiance au début, mais ces derniers temps, il est devenu un remplaçant."

Le Diable le sait bien, il va devoir vite réagir. La pression est forte pour l'un des espoirs belges et nul doute que le club milanais attend plus de sa pépite aux 30 millions.