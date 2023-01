Thierry Henry chez les Diables rouges? "Je n'ai pas proposé mes services à la fédération belge"

Le groupe de travail, qui comprend, outre le CEO de KBVB Peter Bossaert, les directeurs Sven Jaecques (Anvers) et Pierre Locht (Standard), ainsi que l'ancien vice-président Bart Verhaeghe (Club Brugge), entame actuellement le processus de sélection et, selon les médias, se réunirait dès vendredi pour étudier les candidats. Dans un scénario idéal, le nouvel entraîneur national sera présenté avant la fin de ce mois. Le baptême du feu pour lui suit déjà à la fin du mois de mars, lors de la première journée de match dans le groupe F des éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne. Avec un déplacement en Suède, les Diables sont immédiatement confrontés à leur mission la plus difficile dans ces éliminatoires, dont les autres adversaires sont l'Autriche, l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Les deux premiers sont directement qualifiés pour l'Allemagne qui, en tant qu'organisateur, est automatiquement qualifiée. Pour les trois places restantes à l'Euro, elles se joueront via des barrages dans la Ligue des Nations.

Pour l'instant, il s'agit encore de voir qui succédera à Roberto Martinez. L'Espagnol a annoncé ses adieux lors de la conférence de presse qui a suivi l'élimination précoce de la Coupe du monde en phase de groupes, les larmes aux yeux, après un mandat de six ans et demi. En attendant, Martinez est déjà au travail avec le Portugal, où il a signé un contrat jusqu'après la Coupe du monde 2026. Un défi difficile à relever, car il y est le successeur de l'entraîneur à succès Fernando Santos et doit immédiatement faire face au problème de Cristiano Ronaldo. CR7 a perdu sa place de titulaire au Qatar et a quitté le tournoi par la porte arrière en larmes. Pendant ce temps, il gagne sa vie en Arabie saoudite, dans un championnat qui n'est pas exactement le plus relevé du monde.

Mais la Belgique a également connu des heures de gloire, le point culminant absolu étant la troisième place à la Coupe du monde 2018 en Russie, le meilleur résultat de l'histoire du football belge. En outre, les Diables Rouges ont occupé la première place du classement de la FIFA pendant de nombreuses années. Le successeur de Martinez doit donc lui aussi relever un défi de taille. Les médias belges ont également évoqué les noms d'Hervé Renard et d'Andrea Pirlo. Par ailleurs, un nouveau directeur technique est également recherché, Martinez ayant cumulé les deux rôles.