En recevant les faveurs de Romelu Lukaku, Toby Alderweireld et Loïs Openda, Thierry Henry part-il avec un avantage? Difficile à dire. D'autant que Claude Puel, Andrea Pirlo et Hervé Renard font aussi partie des candidats. Il est même possible que le nom du favori n'ait pas encore filtré dans la presse. Plus fou: certains supporters rêvent de Zidane, même si cela parait impossible.

