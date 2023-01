L’entraîneur d’Al-Nassr drague Eden Hazard en lui offrant un cadeau particulier

Présent en Arabie saoudite avec ses équipiers du Real Madrid pour disputer la Supercoupe d’Espagne, Eden Hazard a été aperçu en compagnie d’un certain Rudi Garcia, entraîneur d’Al-Nassr. Les deux hommes se connaissent bien puisque le Brainois et le Français se sont cotoyés durant leur passage respectif à Lille (entre 2008 et 2012).

Comme le Real Madrid partage les terrains d’entraînement avec… Al-Nassr, ils ont donc discuté quelques instants aux abords des terrains. Avant que Garcia n’offre un maillot de son club à son ancien joueur.

❗️| Rudi Garcia presents Eden Hazard an Al-Nassr shirt as a gift. pic.twitter.com/DWxHs2CEEw — Hazard Xtra. (@HazardXtra) January 10, 2023

Interrogé sur cette entrevue après coup, Rudi Garcia a préféré botter en touche : “J’ai rencontré Ancelotti et Hazard sur le terrain d’entraînement et nous avons juste parlé des championnats saoudiens, français, italiens et espagnols”, a-t-il expliqué.

Il n’empêche qu’après cette discussion, la rumeur envoyant Hazard en Arabie saoudite ne va faire qu’enfler.