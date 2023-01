L’entraîneur de l’Inter Milan reste confiant pour Romelu Lukaku : “On va le ramener au sommet”

Cerise sur le gâteau, on apprenait ce lundi que Big Rom' s’était de nouveau blessé et qu’il était forfait pour le match de Coupe d’Italie face à Parme mardi. Mais contre vents et marées, Romelu Lukaku peut encore compter sur le soutien sans faille de son entraîneur Simone Inzaghi. Le tacticien italien l’avait déjà défendu après son mauvais match à Monza, et c’était encore le cas après la rencontre face à Parme, remportée par les Intéristes 2-1.

"Lukaku ? Il reste fondamental pour nous”, a précisé d’emblée Inzaghi, “il ne faut pas oublier qu’il a eu une blessure qu’il a eu du mal à gérer. Samedi, il a été handicapé par ce problème inflammatoire au genou. Ce mercredi, il sera encore au repos, puis jour après jour, on va le ramener au sommet.”

L’entraîneur de l’Inter semble donc encore croire au Belge et s’est montré rassurant quant à son état de santé. Lukaku va devoir retrouver son meilleur niveau qu’il n’a plus atteint depuis plus d’un an désormais, s’il veut convaincre l’Inter Milan de le conserver au terme de la saison. Ce qui n’est pour le moment pas le cas si l’on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport. Il faut dire qu’avec 2 buts et 1 assist en 7 rencontres, le bilan de Big Rom' depuis son retour chez les Nerazzurri est plutôt maigrichon.