La tension monte entre Trossard et De Zerbi: le Diable rouge est écarté de l'entraînement avec Brighton

Sur les photos de l'entraînement de ce jeudi, aucune trace de l'ancien genkois. Deux hypothèses sont possibles: soit il était absent à cause d'une très légère blessure au mollet. Soit son coach le tient à l'écart à cause des convoitises qui touchent son joueur. Pour le Mail, cela ne fait pas de doutes. "Des sources internes ont indiqué que le manque d'implication de Trossard à l'entraînement était à l'origine de cette absence. De Zerbi est très inquiet concernant l'attitude de l'attaquant", explique le média. Une information qui n'a pas été confirmée par le club.

Une chose est certaine: Leandro Trossard est plus qu'incertain pour le choc contre Liverpool samedi. Mauvaise nouvelle pour De Zerbi: le Belge de 28 ans avait inscrit un triplé contre les Reds à l'aller. Il s'agissait d'ailleurs de son premier match comme entraîneur des Seagulls.

Ce n'est pas la première fois que le coach écarte son joueur. Trossard n'était déjà pas présent au match de Cup contre Middlesbrough et était sur le banc contre Everton début janvier. "Je veux plus de lui", avait commencé l'Italien pour expliquer cette mise à l'écart. "Il peut travailler plus dur et il peut courir davantage sur le terrain. Dans mon esprit, je veux des joueurs qui donnent 100 % à chaque session d'entraînement et à chaque match. Sans ces caractéristiques, il ne peut pas jouer avec moi."

D'autant plus que sans l'attaquant, Kaoru Mitoma a brillé avec 3 buts sur les 5 derniers matchs de Premier League. Du coup, les dirigeants se demandent si le Louvaniste est réellement indispensable au club.

Quel avenir pour Trossard?

Les médias anglais envoient l'attaquant tous azimuts depuis plusieurs mercatos. Ces derniers temps, c'est Tottenham qui semble tenir la corde. Même si on est encore à des kilomètres d'un transfert. D'autant plus que Brighton espère une belle offre pour un joueur qui a inscrit 7 goals et offert 3 passes décisives en 16 rencontres de Premier League.

Les autres mastodontes de Premier League semblent avoir d'autres projets. L'aventure de Graham Potter à Chelsea tourne déjà au vinaigre. Arsenal essaye de faire venir Mykhaylo Mudryk tandis que Newcastle viserait un profil plus jeune.

Une chose est certaine: que ce soit sur le banc ou en tribune, cette situation n'aide pas Leandro Trossard.