À l’heure de jeu, les troupes de Pep Guardiola ont mis un coup d’accélérateur dans ce derby mancunien. Et c’est évidemment grâce à KDB que les skyblues ont pu trouver les filets de De Gea.

0⃣-1⃣ | Le derby est lancé ! 🔥 Trouvé au second poteau après un délicieux centre de De Bruyne 🎯, Grealish ouvre le score ! 💪#PL #PremierLeague #MUNMCI pic.twitter.com/m71xiVPB1h — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Mais après l’ouverture du score de Man City, ce sont les Red Devils qui ont mis la pression aux Citizens. En plus de cela les visités ont marqué à deux reprises.

Tout d’abord sur une belle action conclue par Bruno Fernandes. Malgré une position de hors-jeu suggérée par l’assistant. L’arbitre finit par accorder le but qui amènera à de nombreuses discussions.

1⃣-1⃣ | Bruno Fernandes égalise après une action confuse ! 🤯 Selon vous, Marcus Rashford fait-il action de jeu ? 🤔#PremierLeague #PL #MUNMCI pic.twitter.com/G6nFdhuJoi — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Quelques minutes plus tard, Rashford enfoncera le clou pour porter le score à sa forme finale 2-1. Manchester United, en grande forme, réalise une belle opération dans le classement et permet à Arsenal de créer un peu plus l'écart pour son affiche face à Tottenham.

2⃣-1⃣ | Manchester United retourne le derby en cinq minutes ! 🔥 Rashford, encore lui, marque et permet à United de s'imposer face à City ! 💪#PremierLeague #PL #MUNMCI pic.twitter.com/wXeXuRj2Wr — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Deuxième au classement, City (39 points), qui n'a pris que 7 points sur les cinq derniers matchs de championnat, voit son rival revenir à 1 point alors qu'Arsenal trône toujours en tête avec 5 unités de plus.