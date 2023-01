Malgré une passe décisive de Kevin De Bruyne, United renverse City dans le derby mancunien

Samedi après-midi, Manchester United s'est imposé à Old Trafford dans le derby qui les opposait à Manchester City, 2-1. Kevin De Bruyne portait le brassard de capitaine et a donné une passe décisive en faveur des Skyblues qui ont subi la remontée des Red Devils. Après sa défaite de mercredi face à Southampton en Coupe de la Ligue (2-0), Manchester City espérait se relancer avec une victoire contre son rival local, Manchester United, qui reste sur six victoires consécutives depuis la Coupe du Monde. Les Cityzens ont néanmoins dû faire face à un bloc compact en première mi-temps qui a refusé de subir le jeu, les Red Devils se créant par ailleurs deux occasions via Rashford (34e et 38e).

La reprise a été bien plus timide pour United, alors que City trouvait ses marques et imposait son rythme à son adversaire en perte de vitesse. Et la domination des visiteurs a été récompensée lorsque Grealish a repris victorieusement de la tête un centre de Kevin De Bruyne parfaitement ajusté entre les défenseurs (0-1, 60e).

La messe semblait dite, mais une phase litigieuse a permis aux Red Devils de recoller au score, lorsqu'un Rashford en position de hors-jeu a laissé la passe de Casemiro arriver vers Fernandes, qui a crucifié Ederson depuis l'entrée de la surface (1-1, 78e). Galvanisés, les locaux ont pris l'avantage dans la foulée grâce à Rashford lui-même, à la réception d'une passe de Garnacho dans les six mètres (2-1, 82e).

United a résisté aux ultimes assauts des hommes de Guardiola pour conquérir une septième victoire consécutive. Deuxième au classement, City (39 points), qui n'a pris que 7 points sur les cinq derniers matchs de championnat, voit son rival revenir à 1 point alors qu'Arsenal trône toujours en tête avec 5 unités de plus.

Kompany et Burnley poursuivent leur marche en avant après une victoire contre Coventry

Sous la houlette de Vincent Kompany, Burnley a remporté une septième victoire consécutive en Championship samedi contre Coventry, 1-0, à l'occasion de la 27e journée de championnat de l'antichambre de la Premier League.

Les Clarets maintiennent leur domination sur la deuxième division anglaise. Contre Coventry, 15e au classement, Burnley a néanmoins dû attendre la 82e minute pour voir Jordan Beyer débloquer la situation et offrir la victoire aux siens. Manuel Benson, qui avait débuté sur le flanc droit de l'attaque, a été remplacé à l'heure de jeu par Tella.

Après 27 matchs, Burnley compte 59 points. Les Clarets comptent 5 points de plus que leur plus proche poursuivant, Sheffield United. La perspective de promotion est plus qu'envisageable puisque Watford, 3e, compte 16 points de retard sur Burnley. Les deux premiers du classement à l'issue des 46 journées seront automatiquement promus en Premier League, tandis que les quatre poursuivants se disputeront la montée en play-offs.

Premier but pour Onana, Everton perd face à lanterne rouge

Samedi après-midi, Everton s'est incliné face à Southampton, 1-2, dans leur duel de la 20e journée de Premier League. Amadou Onana y a inscrit le premier but de sa carrière sous les couleurs d'Everton. Les Toffees ont manqué une occasion de prendre leurs distances avec la zone rouge en s'inclinant contre Southampton, dont la dernière victoire en championnat remontait au mois d'octobre. Titulaire dans le onze de Frank Lampard et présent pendant toute la rencontre, Amadou Onana a ouvert son compteur but avec Everton d'un coup de tête sur corner (39e,1-0). Dès le retour des vestiaires, Ward-Prowse a égalisé après un numéro d'équilibriste dans la surface (46e, 1-1), avant d'offrir la victoire aux siens sur coup franc (78e, 1-2).

Southampton reste dernier avec 15 points, mais revient à hauteur de West Ham et Everton, qui composent le reste de la zone rouge.

Leicester et ses Belges s'enfoncent à Nottingham

Nottingham s'est donné de l'air avec une victoire contre Leicester, 2-0. Après une première mi-temps muette, Nottingham, qui n'a plus perdu à domicile depuis le mois de septembre, a pu compter sur un doublé de Brendan Johnson (56e et 85e) pour s'assurer les trois points. Orel Mangala a participé au succès des siens avant d'être remplacé à la 70e minute. Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes ont disputé toute la rencontre pour les Foxes tandis que Praet les a rejoints sur la pelouse à la 68e minute.

La victoire permet à Forest, 13e avec 20 points, de dépasser Leicester au classement. Les Foxes sont 14es, avec 17 points.

Pas de Trossard mais une victoire

Dans le même temps, Brighton a écrasé Liverpool 3-0 avec un doublé de Match (47e et 53e) et un but de Welbeck (82e). Sans Trossard, écarté par son entraîneur, les Seagulls (30 points) s'emparent de la 7e place et font reculer Liverpool en 8e position, avec 28 points.

FRANCE

Loïs Openda ne marque pas mais Lens échappe au piège auxerrois

Lens s'est imposé samedi soir contre Auxerre, 1-0, en match de la 19e journée de la Ligue 1. Titulaire pour la troisième fois consécutive en championnat, Loïs Openda n'est pas parvenu à inscrire de but comme lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1. Les Lensois, dauphins du PSG au classement, ont néanmoins réussi à s'extirper du piège tendu par l'AJA, relégable, grâce à un but de Frankowski sur penalty.

Après le carton rouge brandi envers Touré pour une deuxième carte jaune, les Lensois ont géré leur avance en supériorité numérique pour prendre les trois points et mettre la pression sur Paris, qui se déplacera à Rennes dimanche.

Loïs Openda a été remplacé à la 66e minute par Saïd. L'attaquant belge a inscrit 9 buts cette saison en championnat.

Au classement, derrière Paris qui compte 47 points en 18 matchs, Lens occupe la deuxième place avec 44 points, devant l'OM (39 points) et Rennes (34 points). Les Sang et Or n'ont concédé qu'une seule défaite cette saison, contre Lille le 9 octobre dernier (1-0).