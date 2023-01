Dimanche après-midi, Almeria a obtenu le point du match nul contre l'Atlético de Madrid, 1-1, à l'occasion de la 17e journée de Liga.

Axel Witsel était présent au coup d'envoi pour l'Atlético alors que Yannick Carrasco manquait à l'appel pour une blessure musculaire. La hiérarchie était respectée, avec l'ouverture du score de Correa en faveur des Colchoneros (18e), mais Toure a permis à Almeria de revenir à hauteur de l'ogre madrilène (37e). Avec Largie Ramazani, monté au jeu à la 66e minute, Almeria a tenu la dragée haute à l'Atlético, qui n'a su faire la différence pour empocher les trois points.

Au classement, l'Atlético laisse le trio de tête s'échapper. Les Rojiblancos sont 4es avec 28 points à égalité avec Villarreal et le Betis, derrière la Sociedad qui en compte 35, le Real (38 points) et Barcelone (41 points). Almeria prend un point précieux pour son maintien et pointe à la 13e place avec 18 points, 3 de plus que le FC Séville, premier relégable.

FRANCE

La 19e journée de Ligue 1 a vu une troisième victoire consécutive pour le club de Clermont où évoluent Maximiliano Caufriez et Brandon Baiye. Les Clermontois se sont imposés, 1-2, à Angers.

Maximiliano Caufriez était comme à son habitude titulaire dans le onze du CF63, qui a pris une avance de deux buts grâce à Rashani (40e) et Neto Borges (47e). Le but de Boufal en fin de rencontre (80e) n'a pas changé l'issue de la rencontre.

Caufriez a écopé d'une carte jaune (83e) mais il a disputé toute la rencontre, tandis que Baiye est resté sur le banc clermontois. Au classement, le club est à une très belle 8e place avec 28 points, tandis qu'Angers est lanterne rouge avec seulement 8 points.

Reims et Nice se sont quittés dos à dos, après un match sans le moindre but, 0-0. Sous les ordres de Will Still, Maxime Busi et Thomas Foket ont débuté la rencontre de part et d'autre de la défense rémoise. Capitaine, Busi a été remplacé à la 88e minute.

Les deux équipes sont au coude à coude au classement avec 25 points chacune. Nice, 10e, ne devance Reims, 11e, qu'à la différence de buts.

Avec son capitaine Brecht Dejaegere, Toulouse n'a su faire mieux qu'un match nul contre Brest, 1-1. Mounié a ouvert la marque pour les Bretons (18e), tandis qu'Aboukhlal a égalisé quelques minutes après l'heure de jeu (65e). Dejaegere a cédé sa place à la 80e minute.

Toulouse, 23 points, talonne toujours Nice et Reims à la 12e place. Brest est dans la zone rouge, avec 15 points en 18e position.

PAYS-BAS

Dimanche après-midi, le PSV a perdu de précieux points dans la course au titre en concédant le match nul, 2-2, à Sittard à l'occasion de la 16e journée d'Eredivisie.

Le PSV avait l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement avec une victoire contre le Fortuna Sittard. Sans ses Belges Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen, laissés sur le banc pendant toute la rencontre, le club d'Eindhoven a laissé son adversaire prendre la tête avec un but de Cordoba (45e+1).

En deuxième période, l'exclusion d'Erdogan du côté du Fortuna a permis à Simons (65e) puis Sangare (76e) de profiter de la supériorité numérique pour mettre le PSV aux commandes. C'était sans compter sur un pénalty transformé par Yilmaz dans les ultimes moments (90e+9), à cause duquel les visiteurs ont dû se contenter d'un match nul pour la deuxième fois de rang.

Le PSV reste donc 4e avec 32 points, à 2 longueurs de Feyenoord qui se déplace à Groningue plus tard dans l'après-midi. Sittard est 12e avec 16 points.

Utrecht a également buté sur les Go Ahead Eagles, sur le même score de 2-2. Le but contre son camp de Willumsson pour Utrecht (3e) a vite été suivi de la réaction d'Adekanye (10e), puis d'un nouveau but pour le FCU grâce à Van de Streek (13e). Pas abattus, les Eagles sont parvenus à égaliser en fin de rencontrer via Sow (90e), pour le plus grand bonheur des supporters locaux.

Othman Boussaid est monté au jeu à la 67e minute du côté d'Utrecht, tandis que Xander Blomme est resté sur le banc des Eagles pendant toute la rencontre.

Utrecht est 7e avec 26 points, 7 de plus que les Go Ahead Eagles qui sont en 10e position.