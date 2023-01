Avant de cela, Dries Mertens a servi Victor Nelsson sur le premier but du "Gala" (16e). A la 38e minute, il a doublé la mise pour le Galatasaray en Coupe de Turquie. Un magnifique geste qui lui permet d'inscrire son quatrième but de la saison. Surtout, ce but permet à son club de passer le tour suivant en Coupe. Décisif, l'attaquant est donc important pour son club et n'a peut-être pas dit son dernier mot en équipe nationale.

En seconde période, Alanyaspor s'est montré plus entreprenant mais son efficacité est restée limitée au but marqué à bout portant par Ivan Cavaleiro (67e, 1-2).