Toujours pas à 100 %, Romelu Lukaku ne sera pas titulaire en Supercoupe avec l’Inter Milan

Si son entraîneur Simone Inzaghi comptait sur son retour pour les prochaines rencontres, celui-ci pourrait à nouveau être reporté. Présent avec le groupe en Arabie saoudite pour disputer la Supercoupe d’Italie face à l’AC Milan, Big Rom' n’a effectué qu’une petite partie de l’entraînement collectif ce lundi. La Gazzetta dello Sport précise qu’il a commencé à s’échauffer avec ses équipiers avant de continuer à s’entraîner seul de son côté, réalisant des exercices à intensité modérée.

L’objectif d’Inzaghi est de prendre le temps pour le ramener à son meilleur niveau et le tacticien italien ne voudra pas prendre le risque d’une nouvelle rechute. C’est pourquoi il est déjà exclu que l’attaquant débute sur le terrain face aux Rossoneri.

Un retour ce week-end lundi prochain ?

Au mieux, Lukaku devrait s’asseoir sur le banc. En conférence de presse, Inzaghi a confirmé que le géant belge n’était pas encore prêt : “J’ai l’espoir, tout comme mon staff, qu’il puisse s’entraîner sans douleur. Mais ce n’était pas le cas la semaine dernière. Nous allons voir ce mardi comment il se sent”, a expliqué l’entraîneur italien qui parle plutôt d’un retour face à Empoli ce week-end. “S’il n’est pas remis, nous espérons le voir de retour pour le match face à Empoli. Mais le souhait est qu’il aille bien, ce qui n’a pas encore été le cas cette saison avec Romelu”, a-t-il expliqué.

Blessé à la malléole durant le mois de juin, il avait manqué les rencontres de Nations League avec les Diables rouges à la fin de la saison. Il était donc arrivé à l’Inter Milan avec un léger retard physique mais avait tout de même débuté la saison dans la peau d’un titulaire. Avec plus ou moins de succès : un but et un assist en trois matchs. Mais Big Rom' s’était ensuite blessé aux ischios pendant deux mois avant d’enchaîner par une lésion du muscle fléchisseur de la jambe début novembre.

Entraîné dans une course contre-la-montre pour la Coupe du monde, Lukaku a infligé un énorme travail physique à son corps, sans prendre assez de repos, malgré l’élimination précoce des Diables rouges à la Coupe du monde. Son inflammation au genou en est la preuve, et désormais le Belge et son club veulent prendre tout leur temps avant de retrouver les terrains. Même si d’un autre côté, le temps presse pour l’attaquant des Diables rouges qui doit se montrer pour espérer rester à l’Inter la saison prochaine.