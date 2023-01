L'arrivée de Depay ouvre-t-elle la voie à Carrasco? Le deal complètement fou entre le Barça et l'Atletico

Une information confirmée par le Super-Agent Pini Zahavi pour le Nieuwsblad. Ce tapage médiatique a poussé YC17 à prendre la parole sur le site internet du club. ”Pour le moment, je ne pense qu’à Atleti”, avait-il expliqué. Autre adage du mercato: un jour n'est pas l'autre et tout peut se passer.

Ce mercredi, Fabrizio Romano annonçait que les Colchoneros avaient trouvé un accord avec Memphis Depay. L'Atletico n'a déboursé qu'une somme comprise entre 2 à 3 millions pour le Néerlandais. Un cadeau... ou presque. Car les deux clubs ont conclu un autre accord... pour l'été prochain. Explications.

Une option d'achat à 20 millions d'euros

Selon Marca, ils se sont entendus pour que Carrasco rejoigne la Catalogne cet été contre un chèque de 20 millions d'euros. Cette idée farfelue s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord, l'Atletico Madrid n'a jamais voulu renforcer un concurrent direct lors de cette fenêtre de transfert. De son côté, le joueur est très reconnaissant envers son club de l'avoir sorti de la Chine au moment où le Covid faisait son apparition. D'autant plus qu'il a connu la meilleure période de sa carrière depuis son retour avec ce titre en Liga cuvée 2020-2021.

Problème: le contrat du piston expire en 2024. Et le joueur et son agent ont déjà refusé plusieurs propositions pour prolonger son bail. Objectif: signer un dernier gros contrat et se relancer dans un nouveau club. Du coup, toutes les parties ont trouvé un terrain d'entente. Le joueur aurait signé une "option d'achat préférentielle de 20 millions d'euros", assure Marca. De cette façon, toutes les parties sont satisfaites.

Bien conscient que personne ne payera la clause de son joueur estimée à 60 millions d'euros, les Colchoneros récupèrent une partie de l'investissement consenti (27 millions en 2020) pour un joueur qui va mettre les voiles un an plus tard. Les Blaugranas ont la préférence du joueur... mais cette option n'est pas obligatoire. Ce qui signifie qu'ils peuvent changer d'avis. Tandis que le joueur aura le choix de son avenir si le FC Barcelone change d'option.

Le mercato n'aura jamais fini de nous étonner !