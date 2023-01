Alors que le score était de 2-2, le Diable rouge est monté au jeu pour essayer de faire la différence en fin de rencontre. Il a remplacé le Brésilien Martinelli pour animer le côté gauche à la 82e.

Dans cette rencontre de légende, il n'a pas inscrit son nom en tant que passeur ou buteur. Mais il est à la base du troisième but en fin de rencontre de Nketiah. Il a fait une passe dans le bon tempo pour Zinchenko qui a offert le but à l'attaquant anglais. Une victoire incroyable qui permet à Arsenal de prendre le large et de rester leader de la Premier League avec 5 points d'avance sur Manchester City.