Johan Walem candidat pour le poste de directeur technique de la Fédération

Clôturée le 10 janvier dernier, l’appel d’offres pour les postes de sélectionneur et de directeur technique lancé par la fédération n’a pas encore connu d’épilogues. Pour le premier poste, la fameuse task force composée par Peter Bossaert qui est épaulé par Bart Verhaeghe, Sven Jaecques et Pierre Locht se donne encore du temps. Pour le second, les choses semblent se préciser. Avec une idée : privilégier un profil belge qui a de grandes chances de composer avec un entraîneur fédéral étranger. Reste maintenant à déterminer l’heureux élu qui pourrait être Johan Walem.