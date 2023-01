Prix, fair-play financier, trois clubs en un an : les questions que soulève un éventuel transfert de Onana à Chelsea

Onana peut-il appartenir à trois clubs différents en un an ?

Sur les réseaux sociaux, certains supporters des Blues se sont rapidement posé cette question. À Lille en début de saison, le milieu a été transféré pour 35 millions d’euros cet été. Si Chelsea fait le forcing, pourra-t-il évoluer avec son nouveau club ? La réponse est oui. Effectivement, il est interdit de jouer pour trois clubs différents lors d’une même saison. Mais Amadou Onana n’a pas disputé la moindre minute avec Lille en début de saison. Il n’a même jamais été repris dans le groupe. Par conséquent, Chelsea serait considéré comme son second club de la saison.

Pourquoi Chelsea n’est pas limité le Fair-Play Financier ?

460 millions d’euros (sans les bonus). Voilà le prix que Todd Boehly a mis sur le marché des transferts depuis l’été dernier. Une vraie folie. Par ailleurs, il a déjà pulvérisé le record détenu jusque-là par Manchester United lors de la saison 2017-2018 avec 374 millions d’euros dépensés.

Et visiblement, ce n’est pas encore terminé. Si Chelsea délie encore les cordons de la bourse pour un milieu de terrain, on dépassera largement les 500 millions d’euros. Pour contourner le FPF, l’Américain a fait signer des contrats de très longue durée. Par exemple, Mudryk, la nouvelle pépite ukrainienne, a paraphé un bail de… huit ans et demi ! Benoît Badiashile a de son côté signé pour sept ans et demi tout comme David Datro Fofana. Cet été, Wesley Fofana, Marc Cucurella et Cesare Casadei ont signé pour sept et six ans. Tous ces contrats ont un avantage : l’argent dépensé est réparti sur plusieurs années.

Dans son règlement, l’UEFA limite normalement à cinq ans la durée maximale des contrats. Elle autorise certaines exceptions dont les Blues profitent abondamment. Selon le Daily Mail, l’instance européenne veut combler ce vide juridique après les plaintes de plusieurs formations de Premier League. Les transferts déjà effectués ne seront pas impactés mais la prochaine fenêtre de transfert devrait donc limiter ce phénomène.

Nom des joueurs Ancien club Prix de transfert Âge 1 Mudryk Shakthar 70 ME (+30 de bonus) 22 2 Badiashile Monaco 38 ME 21 3 Fofana Molde 12 ME 20 4 Cucurella Brighton 65 ME 24 5 Casadei Inter Milan 15 ME 16 6 Madueke PSV 35 ME 20 7 Koulibaly Naples 38 ME 31 8 Sterling Manchester City 12,5 ME 27 9 Chukwuemeka Aston Villa 18ME 18 10 Santos Vasco de Gama 12,5ME 18 11 Aubameyang Barcelone 12 ME 33 12 Zakaria Juventus 3 ME (prêt) 25 13 Joao Felix Atletico Madrid 11 ME (prêt) 23 14 Slonina Chicago 9,9 ME 18 Source : Transfermarkt 460 ME

L’intérêt de Chelsea est-il concret ?

À ce stade, personne ne confirme la rumeur. Cependant, un transfert serait une très grosse surprise. Premièrement, Everton a besoin de son milieu pour se sauver. Actuellement 19e de Premier League, le club se trouve à trois points de la 14e place. Tout reste à jouer et les Toffees ont les moyens pour se sauver.

En revanche, Onana correspond tout à fait au profil recherché par le nouveau propriétaire américain. Comme le prouve le tableau ci-dessus, Chelsea recherche des jeunes joueurs. Seuls Aubameyang (qui n’a bientôt plus d’avenir au club) et Koulibaly (qui cire le banc avec l’arrivée de Badiashile) ont plus de 30 ans.

De plus, les Blues vont devoir se trouver une sentinelle d’avenir. Jorginho et N’Golo Kanté ne font plus partie des priorités. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2023. Surtout, le premier a 31 ans tandis que le second est trop souvent à l’infirmerie. Bref, un milieu de terrain ne ferait pas de mal. Si les Londoniens ne recrutent rien cet hiver, ils reviendront certainement à la charge d’ici quelques mois. Le Telegraph précise également qu’ils pourraient acheter le Belge de 21 ans avant de le prêter pour la suite de la saison. Le média précise aussi qu’Arsenal aimerait prendre sa revanche après l’échec Mudryk pour entrer dans la danse. Une chose est certaine, Everton n’acceptera pas une offre plus basse que les 35 millions investis cet été. Il va donc falloir sortir le chéquier. Mais Chelsea (comme Arsenal) a l’habitude.

Onana a-t-il le niveau pour jouer à Chelsea ?

Depuis qu’il a percé, Amadou Onana ne cesse d’étonner. On se moquait de lui lorsqu’il a signé à Hoffenheim après une aventure peu concluante chez les jeunes du côté de Zulte Waregem. Même son de cloche lorsqu’il est passé de Hambourg à Lille.

Cette fois-ci, le Bruxellois a placé la barre encore plus haut en assimilant la force physique de l’imposante Premier League. Excepté lors des deux premières rencontres, il a été titulaire lors de tous les matchs où il était disponible. Mieux, il a même impressionné les observateurs. Impliqué dans deux buts depuis le début de la saison, il n’a pas toujours montré son meilleur visage. Mais il est encore en apprentissage et son potentiel semble le destiner à un grand club. Comme l’avait expliqué Frank Lampard. “Je pense qu’il s’est déjà bien adapté au championnat, surtout compte tenu de la vitesse de jeu et du côté physique qu’il y a en Premier League”, avait-il expliqué en novembre.

À 21 ans, il doit encore progresser dans son positionnement offensif et défensif. Il doit également apprendre à canaliser son incroyable énergie. Mais son abattage physique est très impressionnant. “Je le vois déjà progresser dans son positionnement pour nous. Je pense que dans le futur, il va devenir un milieu très polyvalent. Pour moi il a tout pour aller très loin.”

Reste à voir si cela se fera du côté de Chelsea ou non.