Gala du Soulier d'Or : Kevin De Bruyne élu Meilleur Belge à l'étranger de l'année pour la troisième fois

Il succède à Romelu Lukaku. De Bruyne, 31 ans, a remporté la Premier League avec Manchester City la saison dernière et a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. En Ligue des Champions, il avait été éliminé en demi-finale contre le Real Madrid et Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur.