La Lazio a démarré la rencontre pied au plancher et Sergej Milinkovic-Savic a ouvert le score après quatre minutes. Les Romains ont ensuite doublé la mise peu avant le repos via Mattia Zaccagni (38e). Les montées au jeu d'Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi à la 59e minute n'ont pas permis aux Milanais d'inverser la tendance et Luis Alberto a inscrit le 3-0 sur penalty (67e). Felipe Anderson a ensuite fixé le score final à 4-0 (75e). Au classement, l'AC Milan reste 2e avec 38 points mais ne compte plus qu'un point d'avance sur la Lazio, qui remonte à la 3e place, et en compte 12 de retard sur Naples, toujours installé en tête de la Serie A.

ALLEMAGNE

Wolfsburg s'est facilement imposé 0-5 au Hertha Berlin avec des buts de Mattias Svanberg (4e), Maximilian Arnold (31e), Jonas Wind (34e), Ridle Bote Baku (72e) et Omar Marmoush (86e). Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont joué toute la rencontre pour les Loups tout comme Dodi Lukebakio côté berlinois. Au classement, Wolfsburg grimpe à la 6e place avec 29 points tandis que le Hertha Berlin reste englué dans la zone rouge avec une 17e et avant-dernière place avec 14 points.

ANGLETERRE

Newcastle a inscrit le seul but de la rencontre en seconde période via Joelinton (73e). Adam Armstrong a pensé égalisé pour Southampton mais son but a été annulé par le VAR pour une faute de main (75e) peu avant la montée de Roméo Lavia (82e).

Mardi prochain, le match retour aura lieu entre les deux équipes. L'autre demi-finale entre Nottingham Forest, le club d'Orel Mangala, et Manchester United est prévue ce mercredi.

PAYS-BAS

Le Sparta Rotterdam et Waalwijk n'ont pas réussi à se départager (0-0). Arno Verschueren a joué toute la rencontre pour le Sparta tout comme Shawn Adewoye, Thierry Lutonda et Dario Van den Buijs pour Waalwijk tandis que Sebbe Augustijns est resté sur le banc.